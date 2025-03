Sport.quotidiano.net - Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2025, vince Philipsen. Milan sesto

Roma, 2 marzo- Ieri, in occasione della Omloop Het Nieuwsblad, la corsa che ha aperto la stagione delle Classiche del Nord del Belgio, si era dovuto accontentare di un terzo posto alle spalle di Paul Magnier e soprattutto del vincitore a sorpresa Soren Waerenskjold: Jaspernon delude due volte e così oggi si riscatta subito nellando davanti a Olav Kooij e Hugo Hofstetter, con Jonathan, come migliore degli italiani. Le dichiarazioni diIl belga si fa così un bel regalo nel giorno del suo 27esimo compleanno. "E' incredibilere proprio in questo giorno. Forse avere un anno in più mi ha dato un po' di potenza aggiuntiva. Oggi tutto è andato come doveva andare: nel finale la squadra è stata fortissima e senza di loro non sarei riuscito a ottenere questo risultato".