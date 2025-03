Oasport.it - Kuurne – Brussel – Kuurne 2025: Jasper Philipsen domina in volata. Milan è sesto

Prima vittoria stagionale sulle strade di casa per. Il vincitore dellao-Sanremo 2024 si impone alla grande nellada campione per lui, aiutato al meglio dalla sua Alpecin-Deceuninck. Successo numero 52 in carriera per il classe 1998.Pronti, via e all’attacco ci sono: Dries De Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Huub Artz (Intermarché – Wanty), Ward Vanhoof (Team Flanders – Baloise), Marius Mayrhofer (Tudor Pro Cycling Team), Tomas Kopecký (Unibet Tietema Rockets), Ceriel Desal e Axandre Van Petegem (Wagner Bazin WB). Vantaggio superiore ai 4? per loro, con il plotone a gestire la situazione.La corsa si è infiammata nel tratto più duro, con i muri da percorrere: hanno tentato la sortita sia Wout van Aert che Tim Wellens, con il plotone che si è allungato, ma c’è stato davvero poco da fare per loro.