Ilgiornaleditalia.it - Kristoffersen vince lo Slalom di Kranjska Gora

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Il norvegese bissa il successo del giorno prima in gigante(SLOVENIA) - Henriklodi, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2024/2025. Il norvegese (1'39"26) bissa il successo di ieri in gigante e batte di 17 centesimi il connazionale Timo