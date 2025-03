Unlimitednews.it - Kristoffersen vince lo Slalom di Kranjska Gora

(SLOVENIA) (ITALPRESS) – Henriklodi, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2024/2025. Il norvegese (1'39?26) bissa il successo di ieri in gigante e batte di 17 centesimi il connazionale Timon Haugan. Completa il podio l'austriaco Manuel Feller (+0?23). Beffa per lo svizzero Loic Meillard, che perde tre posizioni e chiude quarto a 0?24. Rimonta incredibile del francese Victor Muffat-Jeandet, che risale dalla 26^ fino alla 6^ piazza. Alex Vinatzer è in top ten. L'azzurro termina nono a 0?94 davanti al francese Clement Noel, 10^ a 0?99. A punti anche Stefano Gross, 18^ a 1?46. Uscite per Marco Schwarz, Daniel Yule, Alexander Steen Olsen e Samuel Kolega.