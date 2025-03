Kristoffersen completa la doppietta nello slalom a Kranjska Gora e avvicina la coppa di specialità Vinatzer 9

Leggi su Sportface.it

Henriksisempre più alla conquista delladel mondo 2024/2025 digrazie a una splendida. Dopo aver vinto la prova di gigante nella giornata di ieri, infatti, il norvegese si è imposto anchespeciale di oggi, portando a termine una bella rimonta. Quinto con oltre sei decimi di distacco da Loic Meillard dopo la prima prova, aè bastato realizzare il nono tempo nella seconda run per conquistare la vittoria con il tempo totale di 1:39.26. Al secondo posto ecco il connazionale Timon Haugan (secondo già nella prima manche) a 17 centesimi, mentre Manuel Feller recupera tre posizioni eil podio. Niente da fare per Meillard e l’altro svizzero Tanguy Nef, i quali, primo e terzo dopo la prima run, scendono giù dal podio in quarta e quinta posizione.