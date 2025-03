Juventusnews24.com - Kolo Muani torna al centro dell’attacco in Juve Verona: sarà il titolare anche del futuro? Formula trovata per convincere il PSG: le cifre

di RedazionentusNews24alin: gli ultimissimi aggiornamenti suldell’attaccante francesel’attaccantedellanella sfida contro il. Il francese proverà ad accendere nuovamente i bianconeri come ha fatto nelle sue prime prestazioni da quando è a Torino.Come riportato da Tuttosport, il piano per l’attaccante sono chiari: tenerloal termine di questa stagione. I rapporti col PSG sono ottimi e sarebbe già stataunaperil club francese: un ulteriore prestito con obbligo di riscatto per una cifra intorno ai 40 milioni di euro.Leggi suntusnews24.com