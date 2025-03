Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, l’intermediario fa sognare: «In bianconero si sente ispirato e coccolato, non sarà di passaggio». Poi svela questo incredibile retroscena

di RedazionentusNews24fai tifosi bianconeri: tutte le dichiarazioni sul possibile futuro attaccanteCheikh Fall, che ha lavorato persul mercato italiano, ha parlato a Tuttosport analizzando quello che potrebbe essere il futuro dell’attaccante di proprietà del PSG allando l’interesse del Milan prima deldell’attaccante all’Eintracht.PAROLE – «Penso che avesse davvero bisogno di tornare ad essere protagonista. Di sentirsi di nuovo amato e apprezzato, di considerarsi parte integrante di un progetto. I tifosi bianconeri se lo godano: lui, si vede da come si esprime in campo, ha sicuramente tanta voglia di restare e di confermarsi a questi livelli».PASSATO IN SERIE A – «Oltre ai provini che fece con la Cremonese e col Vicen-za, nel 2015, c’è un’altra storia che lo lega allitalia e, in particolare, al Verona.