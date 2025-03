Metropolitanmagazine.it - Kim Rossi Stuart sulla moglie Ilaria Spada: “Siamo complementari”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Kime lahanno una relazione da circa quindici anni: dalla loro unione sono arrivati i figli Ettore, Ian e Lea.Kim, il primo incontro con laOggi l’attore sarà tra gli ospiti di Domenica In, in onda a partire dalle 14 su Raiuno dove presenterà insieme e Deva Cassel e Saul Nanni la nuova serie Netflix Il Gattopardo, disponibilepiattaforma streaming a partire dal 7 marzo. Nel passato sentimentale del 55enne figurano due famose ex, Veronica Logan e Simona Cavallari: sempre molto riservato, l’artista romano successivamente usciva allo scoperto con un altro volto noto,. Nel 2010 i due si conoscono a casa di un’amica in comune della coppia, Caterina Balivo. Una passione travolge entrambi e porta a distanza da un mese e mezzo dal primo incontro, alla dolce attesa della showgirl con l’arrivo nel 2011 del primogenito Ettore.