Spettacolo.periodicodaily.com - Kevin Kaarl Torna in Italia, Un Nuovo Concerto al Legend Club di Milano

Il giovane cantautore messicanoincon unappuntamento live. L’evento, prodotto da Vivo Concerti, si terrà martedì 9 settembre 2025 aldi, offrendo al pubblico l’occasione per immergersi nel suo universo musicale, un mix intimo e avvolgente di sonorità folk e indie.porta il suo sound unico aldiIl giovane cantautore messicanoè pronto are incon un imperdibile. L’evento, organizzato da Vivo Concerti, si svolgerà martedì 9 settembre 2025 aldi. Questa sarà un’opportunità unica per il pubblico di immergersi nel suo affascinante mondo musicale, caratterizzato da sonorità folk e indie che avvolgono e emozionano.Il Successo diinDopo il debutto avvenuto a settembre 2023 al Santeria Toscana 31 diè pronto a ripetere l’esperienza con unshow che promette di toccare il cuore deglini.