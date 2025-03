Quotidiano.net - Keir Starmer apre il summit euroatlantico a Londra: focus su Ucraina e difesa europea

"Una sfida che capita una volta in una generazione per la sicurezza dell'Europa", non solo dell': così il premier britannicoha presentato lo scenario internazionale attualendo alla Lancaster House ildi, che include 16 leader di Paesi euroatlantici, nonché i vertici di Nato e Ue, invitati a partecipare ad un evento cruciale sull'e sulladopo la rottura fra Volodymyr Zelensky e quello americano Donald Trump a Washington.è seduto fra il presidente francese Emmanuel Macron e quello ucraino, a simboleggiare plasticamente l'annuncio odierno del piano di pace da loro tre promosso.