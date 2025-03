Dilei.it - Kate Middleton, William l’unica nota lieta della sua malattia: “È stato fantastico”

Leggi su Dilei.it

Un anno dopo il delicato intervento addominale,sta ritrovando la propria vita. Una realtà tutt’altro che scontata, considerando anche la sua diagnosi tumorale. Le cure sono però terminate e lain remissione, il che rappresenta per lei la necessaria spinta per provare a lasciarsi tutto alle spalle.In questo complesso capitolosua vita, tra indiscrezioni su una paventata crisi matrimoniale e tanta curiosità spasmodica per il suodi salute, la Principessa ha avuto al suo fianco sempre il maritoin GallesAl netto degli ovvi scongiuri, il peggio è passato per. L’amatissima Principessa si è recata in Galles con suo marito, per quella che è la sua prima visita ufficiale dell’anno. Visita a Pontypridd, comunità colpita da due violenti alluvioni sul finire del 2024.