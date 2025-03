Ilgiorno.it - Karma Kandara soffice micia amante delle coccole

Con i suoi occhi azzurri e il muso tigrato è impossibile resisterle: si tratta di. Ha unpelo grigio e color crema. È una gatta di 1 anno e mezzo calma e affettuosa che ama essere coccolata e stare a contatto con le persone. Per lei si cerca una famiglia che abbia tempo da dedicare alle sue cure e voglia di giocare con lei. Va d’accordo anche con i bambini purché siano ben educati al rispetto degli animali. Se interessati a conoscerla o per chiedere ulteriori informazioni scrivere ad [email protected] oppure recarsi al rifugio di Via San Damiano 21, aperto al pubblico tutti i giorni dalle 14.30 alle 17.30.