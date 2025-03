Juventusnews24.com - Kalulu recuperato per Juve Verona, ecco l’idea di Thiago Motta sul difensore francese. Cosa filtra sul suo impiego

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24perdisul suo possibilesulritrovaper il. Il recupero delresta una delle migliori notizie possibili in questo periodo di emergenza in difesa. Il giocatore è tornato ad allenarsi in gruppo e contro l’Hellas di Paolo Zanetti tornerà finalmente a disposizione. Come riportato da Repubblica Torino, con ogni probabilitàpartirà dalla panchina nel posticipo di lunedì dei bianconeri all’Allianz Stadium.Leggi suntusnews24.com