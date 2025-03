Juventusnews24.com - Kalulu Juve, buone notizie per Thiago Motta! Il difensore ha recuperato dall’infortunio: ci sarà già contro il Verona? Importanti novità

Kalulu Juve, tutti i dettagli sulle condizioni del difensore francese: le ultime sulla possibile convocazione

Il punto sulle condizioni di Pierre Kalulu. Dopo essersi allenato in gruppo nella giornata di ieri, sabato 1 marzo, il difensore della Juve ha recuperato dall'infortunio e potrebbe essere già convocato per la sfida della Juventus contro il Verona. Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il francese, che si era infortunato a fine gennaio, punta ad esserci già per la sfida di Serie A. Da vedere se Thiago Motta lo schiererà già uno dei protagonisti o se si aspetterà la sfida contro l'Atalanta per rivederlo in campo.