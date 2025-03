Internews24.com - Kallon ricorda: «Moratti è stato come un padre. Ho vissuto le tre delusioni più grandi quando ero all’Inter»

di RedazioneL’ex Inter, nuovo ct della Sierra Leone, si è raccontato in una intervista concessa a La Gazzetta dello sport: le dichiarazioniL’ex attaccante dell‘Inter, nel corso di un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha raccontato alcuni momenti significativi della sua esperienza a Milano:PARTENZA – «Sono andato via dalla Sierra Leone nel 1994avevo 15 anni. . Io ho avuto determinazione e fortuna: un’agenzia mi ha portato in Libano, mi sono messo in luce e da lì sono andato in Svezia. È stata dura, ma non mi sono fermato di fronte alle difficoltà. Dalla Svezia dovevo andare in Germania. Il mio agente mi ha portato in Italia e sono finito. Sandro Mazzola e Mario Corso sono stati fondamentali. Emi hanno trattato tuttiun figlio, a cominciare dal presidente»RICORDI MIGLIORI – «Il gol per pareggiare contro la Juve di Zidane nel mio esordio con la Reggina.