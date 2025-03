Ilrestodelcarlino.it - K Sport Montecchio a caccia della conferma. Urbino, altra finale. Urbania alla prova cremisi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Gallo- Sangiustese (ore 15). La capolista cerca la. "Partita importante come saranno tutte da quifine- commenta il diesseEttore Mariotti- affrontiamo una squadra che vorrà giocarsi i playoff, noi dobbiamo andare avanti sulla nostra strada cercando di fare il massimo, abbiamo qualche defezioni ma chiunque scenderà in campo saprà quello che deve fare". In dubbio Dominici e Notariale. Montegranaro-(foto) (ore 15). "Prima di sette finali a Montegranaro contro una squadra forte e ben allenata che ha un potenziale offensivo di primissimo livello- sottolineavigiliagara il dg dei ducali Ivan Santi- La vittoria contro la Maceratese ci deve dare lo slancio per continuare nel nostro percorso. Ancora out Galante ma chi giocherà saprà dare il proprio importante contributo.