Juventusnews24.com - Juventus Women Roma 2-2 LIVE: quattro gol in sei minuti, succede di tutto

di Mauro Munno: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca del match valido per il campionato di Serie A femminile(inviato allo Stadio Pozzo La Marmora di Biella) – Ladi Max Canzi stappa la poule scudetto di Serie A femminile ospitando laa Biella. Bianconere con la possibilità di volare a +13 dalle giallorosse e di piazzare la zampata forse decisiva per lo scudetto.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA2-2: sintesi e moviola3? Colpo di testa Kullberg – Svetta da corner dopo l’uscita a vuoto di Kresche. Impatta però male e manda sul fondo5? Bonansea riparte – Si invola in solitaria ma poi sbaglia la rifinitura per Bennison che poteva andare al tiro7? Traversa Giugliano – Piazzato da dentro l’area della dieci sul rimorchio di Corelli.