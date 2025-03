Juventusnews24.com - Juventus Women, infortunio per Boattin: niente Roma, c’è lesione. Le ultime

di Mauro Munno per Juventus Women, c'è infortunio per Boattin. Le ultime sulle condizioni del difensore bianconero. Nuova tegola in casa Juventus Women: Lisa Boattin, reduce dagli impegni con la Nazionale italiana, tornata a Vinovo ha riportato una lesione di basso grado della coscia destra. Questo non le consentirà di essere a disposizione per la gara odierna con la Roma e per gli imminenti impegni della squadra di Canzi in Coppa Italia e poule scudetto di Serie A femminile. Al suo posto, contro le giallorosse, ci sarà Bergamaschi. Boattin si aggiunge alla lista di indisponibili che comprende le lungodegenti Salvai, Cascarino, Gama e anche Schatzer e Calligaris. Recuperata invece Lehmann.