Juventusnews24.com - Juventus, quali sono i leader in questo gruppo? Thiago Motta non ha dubbi e racconta questo sul suo spogliatoio. Ecco cosa ha detto in conferenza

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24fa il nome di un giocatore in materia diship, ma tiene conto anche del resto delle sue parole instampa pre Juve VeronaAlla vigilia di Juve Verona,ha sviscerato l’argomento relativo aipresenti nelloda lui capeggiato.le parole pronunciate instampa. CIDEI? – «Il nostro capitano oggi è Manu. Citanti. Stringere ilnon riguarda solo i giocatori, ma abbiamo tantissime persone qua dentro, il nostro rapporto è stato sempre ottimo. Staff medico, tecnico, della performance, dei giocatori, il nostro cuoco, i nostri magazzinieri. Siamo sempre stati uniti e quando i risultati non arrivano cicritiche giuste o no che vanno accettate.