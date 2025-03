Sport.quotidiano.net - Juventus, Motta ammette: “Giorni difficili, ma dobbiamo trasformare la rabbia”

Bologna, 2 marzo 2025 – Il paradosso di oggi è questo: Thiago, criticatissimo e fuori da tutte le coppe, vincendo con il Verona tornerebbe prepotentemente in lotta Scudetto. La Juve, infatti, potrebbe approfittare dei pareggi altrui (Atalanta con il Venezia, Napoli e Inter nello scontro diretto) e accorciare ulteriormente in classifica dopo la vittoria di Cagliari che ha fatto seguito a un buon filotto in campionato interrotto dalle sciagurate eliminazioni infrasettimanali con Psv ed Empoli. Momento non facile per i bianconeri, ma c’è una occasione e va sfruttata.: “, ma vogliamo vincere” E’ successo un po’ di tutto negli ultimi. Prima la cocente eliminazione in Coppa Italia per mano dell’Empoli, poi i rumors sulla panchina traballante a giugno, Conte e Gasperini accostati alla Juve, infine le indiscrezioni di spogliatoio con qualche giocatore scontento della gestione del mister.