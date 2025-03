Ilnapolista.it - Juventus, faccia a faccia tra Motta e squadra: ha chiesto ai suoi di tirare fuori tutto il non detto (Gazzetta)

Leggi su Ilnapolista.it

Lascrive di duri confronti alla Continassa tra Thiagoe la. Dopo il ko contro l’Empoli in Coppa Italia, allasono diverse le voci contro il tecnico.Leggi anche: «Non lo sopporto, e non sono l’unico»: le confessioni dei giocatori dellasu Thiago(Corsera), Thiagogli attacchi alla persona non hanno fatto piacereLascrive di una richiesta da parte dell’allenatore per continuare a inseguire il terzo posto in campionato:ha parlato con lain più occasioni dopo la disfatta con l’Empoli, il confronto è stato duro ma schietto e sopratpositivo. L’allenatore haaidiil nonper non lasciare zone d’ombra e chiarire ogni incomprensione. Thiago resta convinto di avere un gruppo sano che sente dalla sua parte e che ha solo bisogno di tempo per capire che cosa significa indossare la maglia della