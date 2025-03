Calciomercato.it - Juventus contestata dai suoi tifosi: cori contro Thiago Motta, squadra e dirigenza

Leggi su Calciomercato.it

Da pochi minuti si è chiusa la contestazione da parte del tifo organizzato bianconero all’esterno del J HotelLa sconfitta ai rigori costata il mancato accesso alle semifinali di Coppa Italia è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il banco. Certificando una crisi solo in parte nascosta dal filotto di quattro vittorie consecutive in campionato, la doppia eliminazione patita per mano di Psv ed Empoli ha messo a nudo tutte le fragilità di unamai cosìdall’inizio della stagione.dai– Calciomercato.itSorprende fino ad un certo punto, dunque, che una parte del tifo organizzato bianconero si sia riunito all’esterno del J Hotel, intonando, lae la