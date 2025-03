Juventusnews24.com - Juventus Bologna Under 17 3-1 LIVE: Amadio rimette il doppio vantaggio!

di Fabio Zaccaria17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacadel match, valido per la diciottesima giornata di campionato 2024/25(inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La17 ritorna in campo a Vinovo per sfidare ile continuare a vincere:news24 ha segueil match.17 3-1: sintesi e moviola1? Si comincia 2?all’impostazione dal basso, fase di studio tra le due squadre3? OCCASIONE– Aureli scappa via sulla destra e serve in mezzo per Baroncelli, il 7 controlla di braccio e l’arbitro fischia giustamente punizione in favore dei bianconeri5? Ottimo pressing di Durmisi, l’attaccante costringe all’errore il portiere ospite Gnudi7? GOL DI DURMISI- Lancio fantastico di Barido per Durmisi che sfugge alla marcatura, salta Gnudi e deposita in rete!9? HULI DECISIVO- il portiere si distende alla grande e para un gran tiro a mezza altezza di Auereli12? Libra Alvarado si libera di un avversario e calcia dalla distanza, destro ampiamente alto sulla traversa14? Giro palla de, Elimoghale intercetta e prova ad imbucare gli attaccanti, esterno destro però fuori misura16? Bravo De Brul a trovare smarcato, il nove cerca una giocata ma perde il possesso, poi Malfatti si allunga e recupera servendo Borasio in avanti19? GOL ANNULLATO AD ELIMOGHALE- Gran giro palla dei bianconeri, il tiro cross ditrova l’inserimento ottimo di Elimoghale che però segna in posizione irregolare20? Fallo di Bolognini su Vitrotti, si riprenderà da un piazzato a centrocampo per la squadra di Cioffi21? OCCASIONISSIMA- Libra si trova solissimo sul secondo palo e deve solo appoggiare in rete ma sbaglia mira.