Juventusnews24.com - Juventus Bologna Under 17 2-0 LIVE: doppio vantaggio al finire del primo tempo, tanta sofferenza ma decide il cinismo del reparto offensivo

Leggi su Juventusnews24.com

di Fabio Zaccaria17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacadel match, valido per la diciottesima giornata di campionato 2024/25(inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La17 ritorna in campo a Vinovo per sfidare ile continuare a vincere:news24 ha segueil match.17 2-0: sintesi e moviola1? Si comincia 2?all’impostazione dal basso, fase di studio tra le due squadre3? OCCASIONE– Aureli scappa via sulla destra e serve in mezzo per Baroncelli, il 7 controlla di braccio e l’arbitro fischia giustamente punizione in favore dei bianconeri5? Ottimo pressing di Durmisi, l’attaccante costringe all’errore il portiere ospite Gnudi7? GOL DI DURMISI- Lancio fantastico di Barido per Durmisi che sfugge alla marcatura, salta Gnudi e deposita in rete!9? HULI DECISIVO- il portiere si distende alla grande e para un gran tiro a mezza altezza di Auereli12? Libra Alvarado si libera di un avversario e calcia dalla distanza, destro ampiamente alto sulla traversa14? Giro palla de, Elimoghale intercetta e prova ad imbucare gli attaccanti, esterno destro però fuori misura16? Bravo De Brul a trovare smarcato Amadio, il nove cerca una giocata ma perde il possesso, poi Malfatti si allunga e recupera servendo Borasio in avanti19? GOL ANNULLATO AD ELIMOGHALE- Gran giro palla dei bianconeri, il tiro cross di Amadio trova l’inserimento ottimo di Elimoghale che però segna in posizione irregolare20? Fallo di Bolognini su Vitrotti, si riprenderà da un piazzato a centrocampo per la squadra di Cioffi21? OCCASIONISSIMA- Libra si trova solissimo sul secondo palo e deve solo appoggiare in rete ma sbaglia mira.