Serieanews.com - Juve-Verona, Thiago Motta “costretto” a far giocare Vlahovic: c’è un valido motivo

Leggi su Serieanews.com

Perché Dusanva in panchina contro il? C’è unse deveproprio queste partite qui, e ve lo spiega Giuntoli, che combini? Perchédeveproprio queste partite (Foto: LaPresse) – serieanews.comC’è un’immagine che non riesce a uscire dalla testa dei tifosi dellantus: Dusanche si avvicina al dischetto, prende la rincorsa, calcia. e sbaglia.Quel rigore contro l’Empoli non ha solo sancito l’eliminazione dei bianconeri dalla Coppa Italia, ma ha anche certificato, se ancora ce ne fosse bisogno, che il rapporto tra il serbo e la Vecchia Signora è ormai logoro.sembra aver già fatto la sua scelta:non rientra nei suoi piani, e ormai sembra evidente che non rientri neanche nei piani futuri della. Ma la domanda è un’altra: l’allenatore può permettersi di gestire così un asset ancora così pesante per la società?Se c’è un punto su cui tutti sembrano essere d’accordo è chee lasi separeranno a fine stagione.