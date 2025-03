Juventusnews24.com - Juve Verona, sfida serratissima sulla trequarti campo per un posto da titolare! Ecco chi sono i giocatori coinvolti. Ultime

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: Thiago Motta deve scegliere il suo 11, ma all’appello manca una scelta definitiva per completare lail ballottaggio che attanaglia la mente del tecnicorappresenta un’occasione d’oro per i bianconeri. Con una vittoria i bianconeri si porterebbero a soli sei punti dall’Inter, capolista della Serie A. La chance di ritrovarsi coinvolta clamorosamente nella lotta per lo scudetto fa drizzare le antenne a Thiago Motta, il quale non vuole sbagliare la formazione.L’allenatore italo-brasiliano deve risolvere due ballottaggi allo stato attuale delle cose. Uno riguarda la fascia sinistra della: Nico Gonzalez duella con Mbangula per unda. Al momento non c’è un favorito vero e proprio e la sensazione è che una scelta in tal senso possa avvenire domani, prima della partita.