Juventusnews24.com - Juve Verona, i bianconeri hanno deciso con quale maglia giocheranno in vista di domani! La scelta è ufficiale – FOTO

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, l’ultimo match valevole per la 27^ giornata viene rifinito anche nei suoi ultimi dettagli preparativi: icongiocare indiseraManca poco più di un giorno al fischio d’inizio di, gara valida per la 27^ giornata di Serie A. Indi questa partita, che si disputerà nella cornice dell’Allianz Stadium, ianche concompleto scenderanno in campo davanti ai propri tifosi.in campo con la terzapic.twitter.com/7GOxmUpSRb—ntusFC (@ntusfc) March 2, 2025I ragazzi di Thiago Mottascelto la terza, come viene evidenziato dalla pubblicazione social su X del clubntino. Leggi suntusnews24.com