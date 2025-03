Unlimitednews.it - Juve, Thiago Motta “Trasformiamo in campo delusione e rabbia”

TORINO (ITALPRESS) – “C’è una grandissimada parte di tutti dopo la partita di Coppa Italia con l’Empoli. Ero arto perchè voglio bene i miei giocatori, li conosco molto bene. Sanno che abbiamo sbagliato una cosa che non si può sbagliare. Abbiamo fatto 39 partite e con l’Empoli abbiamo sbagliato su una cosa che non si può sbagliare. Li vedo tutti i giorni in allenamento, so la responsabilità che si prendono, ma nell’ultima non lo abbiamo fatto. L’atteggiamento nel primo tempo non è stato buono, ci siamo messi in grande difficoltà. Abbiamo parlato, ci siamo confrontati per un modo positivo e per essere una cosa costruttiva”. Così il tecnico dellaalla vigilia della sfida con il Verona torna a parlare dell’eliminazione in Coppa Italia e del suo sfogo. “Il rapporto con i ragazzi è fantastico e chi dice il contrario dice una bugia.