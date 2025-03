Nerdpool.it - Jundo – le novità di marzo 2025

Leggi su Nerdpool.it

segna l’inizio della stagione fieristica primaverile dicon un annuncio imperdibile: JingJian, autrice di Salt Friend, sarà ospite al Romics di Aprile!Nel frattempo, sulShop è ufficialmente aperto il pre-order dell’attesissima Special Edition di Lost in The Cloud vol. 6 in uscita il 16 aprile.Ma lenon finiscono qui! Dal 19arrivano tre nuovi volumi:Starting with a Lie vol. 3Salad Days vol. 9Of Machines and Beasts vol. 14Tutti già disponibili in pre-order sulShop (https://www..it/shop)ANNUNCIO JINGJIANDal 3 al 6 aprile, JingJian, l’autrice di Salt Friend, sarà nostra ospite al Romics di Aprile! Per accedere alle sessioni di firmacopie basterà superare 19€ di spesa, includendo un volume dell’autrice. Le sessioni avranno luogo tutti i giorni dalle 15:00 alle 17:00 al nostro Stand (Padiglione 7, Stand A2).