Judo, russi e cinesi grandi protagonisti nell'ultima giornata del Grand Slam di Tashkent

È andata ufficialmente in archivio anche l’ultimadeldi2025, terzo appuntamento stagionale del World Tour di. Sui tatami della capitale uzbeka sono andate in scena oggi le categorie pesanti: -90, -100, +100 kg uomini e -78, +78 kg donne. Non erano presenti atleti italiani, con la delegazione azzurra che era rappresentata questo weekend dal solo Vincenzo Pelligra (81 kg).Cominciamo il nostro riepilogo odierno dal settore maschile ed in particolare dal trionfo nei -90 kg del padrone di casa uzbeko Shakhzodxuja Sharipov, che ha avuto la meglio in finale sul giapponese Komei Kawabata.(che gareggiano da neutrali) dominanti nei -100 kg e tra i pesi massimi, con le vittorie in finale rispettivamente di Matvey Kanikovskiy e Denis Batchaev sui connazionali Adam Sangariev e Valerii Endovitskii.