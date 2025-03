Judo Grand Slam Trashkent | ultima giornata di gare assegnate le medaglie di cinque categorie

Leggi su Sportface.it

A Tashkent è calato il sipario suldi, con la terza edi gara che ha visto protagoniste. Nei -90 kg, Eldar Allakhverdiev e Yahor Varapayeu hanno aperto le danze per la prima finale bronzo. Si è trattato di un incontro tattico, conclusosi con il successo di Allakhverdiev. La seconda medaglia di bronzo è stata contesa da Egor Malkin e il padrone di casa Nurberk Murtozoev. La sfida ha visto il trionfo dell’azero, che colleziona così la sua prima medaglia. La finale di categoria ha avuto come protagonisti Komei Kawabata – giapponese numero uno al mondo tra i juniores – e il padrone di casa Shakhzodxuja Sharipov. Il pubblico ha potuto festeggiare la vittoria dell’eroe locale, con Sharipov che ha gestito l’incontro in cattedra.-90 KG: I RISULTATI1.