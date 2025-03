Ilrestodelcarlino.it - Jesina, un pari agrodolce. La vetta ora è più vicina

1 : Adebiyi, Liera (30’ st Sottile), Bosoi, Lorenzoni (42’st Seck Jr.), Mazzoli, Carubini (47’pt Bracci), Zazzeroni (30’st Baldelli), Nobili, Germinale, Giovanetti, D’Angeli (8’st Pagliardini). All. Manfredini (squal.).: Gasparoni, Borocci, Zandri, Zagaglia, Nacciarriti, Lapi, Massei, Paradisi, Cordella, Russo (39’st Monteverde), Massei (20’st Zang). All. Omiccioli. Arbitro: Tasso di Macerata Reti: 21’ pt Cordella, 28’ st Germinale. Si ferma la marcia vincente della. Alla formazione di Omiccioli non riesce l’ottava meraviglia consecutiv riuscendo a portare a casa "solo" un pareggio. Si ferma a sette la striscia di vittorie consecutive per la formazione leoncella che sfiora solo i tre punti a Lunano. Perché è proprio laa passare in vantaggio nel primo tempo con il solito Cordella.