Jannik Sinner la visione di Riccardo Piatti | Quando lo allenavo

torna a parlare diin un'intervista esclusiva rilasciata a Tennis Majors dal suo centro di Bordighera., ex allenatore del numero 1 al mondo e tra i più quotati coach a livello mondiale, ricorda la strategia che adottò con: ", avendo già lavorato con Djokovic in passato, il mio obiettivo specifico era progettare un giocatore capace di battere Nole. Studiavo minuziosamente ogni aspetto del gioco di Djokovic, e questa osservazione analitica ha guidato lo sviluppo del tennis di".rimarca come l'evoluzione del tennis segua una logica darwiniana, con nuovi talenti concepiti tecnicamente per affrontare i dominatori attuali. E il coach prevede che il prossimo passo evolutivo sarà identificare e plasmare un giovane talento che, tra otto o dieci anni, possa sovvertire il dominio di giocatori come Alcaraz e