Oasport.it - Italia, piovono Coppe del Mondo! Tabanelli, Bormolini e Giovannini in estasi. E non finisce qui…

Leggi su Oasport.it

L’ultimo mese invernale è ufficialmente iniziato e si incominciano a tracciare i primi bilanci per quanto concerne le discipline che si disputano tra neve e ghiaccio. Marzo porta con sé una serie di verdetti e l’può ritenersi ampiamente soddisfatta dopo il primo weekend, perché nel breve volgere di qualche ora ha festeggiato la conquista di tredel: Maurizioha trionfato nello snowboard parallelo (oltre al trofeo generale generale si è aggiudicato anche quello di specialità nel PGS), mentre Andreaha portato a casa il trofeo nella mass start dello speed skating.Il 31enne livignasco ha alzato al cielo la Sfera di Cristallo overall per la prima volta in carriera, riscattando la beffa di due anni fa, quando si dovette inchinare per appena quattro punti.