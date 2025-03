Thesocialpost.it - Italia, ospita un tiktoker a casa e lui prova a violentarla: “Voleva sfregiarmi con l’acido”

Una giovane mamma di tre figli ha denunciato di aver subito un tentativo di violenza sessuale da parte di un uomo, un31enne molto noto sui social,to nella sua abitazione. L’identità dell’uomo, originario di Sassuolo, non è stata ancora resa pubblica. L’indagato aveva chiestolità attraverso il suo canale TikTok, dove conta numerosi follower. La donna, residente in Piemonte, aveva accettato di accoglierlo in un appartamento, ignara di ciò che sarebbe accaduto.Le accuse: molestie e minacce di sfregio conSecondo la denuncia, l’uomo avrebbe approfittato dell’assenza del marito della donna per molestarla in almeno tre occasioni. Durante questi episodi, l’indagato l’avrebbe trascinata per i capelli, tentando di abusare di lei, e l’avrebbe minacciata di sfregiarla conse avesse avvisato le autorità.