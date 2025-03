Ilgiorno.it - Istituite a Bergamo 8 “zone rosse” per la sicurezza: ecco dove e come funzionano

Leggi su Ilgiorno.it

– “Finalmente ci hanno ascoltato”. È la soddisfazione espressa dai residenti delle sei strade e le due aree cittadine che, da giovedì e per i prossimi tre mesi (almeno), saranno “”,vigerà “il divieto di stazionare ai soggetti che assumono comportamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti – si legge nel decreto firmato dal prefetto di, Luca Rotondi –, determinando un percolo concreto per lapubblica, tale da ostacolare la libera e piena fruibilità di quelle aree”. Leinteressate dal provvedimento sono quelle di via Paglia, nel tratto tra via Bonomelli e via Paleocapa, la stessa via Bonomelli e poi via Novelli. E ancora alla Malpensata: il tratto di via Zanica che costeggia il parco Olmi e fino all’incrocio con via Luzzatti, oltre alle vie Mozart e Leoncavallo.