Israele sospende l’ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza

ha sospesodi, dopo il rifiuto di Hamas di accettare il ‘Piano Witkoff’. Per il gruppo islamista “è un’estorsione a basso costo, un crimine di guerra e un palese attacco all’accordo di cessate il fuoco”ha sospesodidie ha chiuso i valichi di accesso, lo riferisce l’ufficio del primo ministro Benyamin Netanyahu.La decisione è stata presa durante una riunione questa notte, tra sabato e domenica 2 marzo, in coordinamento con gli Stati Uniti, dopo la conclusione della prima fase dell’accordo sugli ostaggi. Il provvedimento è legato al rifiuto di Hamas di accettare il cosiddetto ‘piano Witkoff’. Come riferisce Ansa “non permetterà una cessazione delle ostilità senza il rilascio dei nostri ostaggi.