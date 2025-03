Panorama.it - ?Israele sospende gli aiuti umanitari a Gaza?

La speranza di salvare gli ostaggi israeliani ancora in mano ad Hamas si sta affievolendo, dopo che il gruppo ha rifiutato di accettare o prolungare un cessate il fuoco di 42 giorni nella Striscia di. Per sei settimane consecutive,ha rispettato i termini dell'accordo del 19 gennaio, rilasciando migliaia di detenuti accusati di terrorismo in cambio della liberazione di un numero limitato di civili innocenti, sequestrati durante l’attacco brutale sferrato da Hamas il 7 ottobre. Nel corso dei negoziati,ha mostrato apertura, approvando all’unanimità la proposta avanzata dall’inviato statunitense Steve Witkoff, che prevedeva un’estensione fino al 19 aprile 2025. Il piano, che copriva sia il Ramadan che la Pasqua ebraica, avrebbe garantito l’immediata liberazione della metà dei 63 ostaggi ancora in mano ai sequestratori ( 23 dei quali ancora in vita).