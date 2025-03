Quotidiano.net - Israele sospende aiuti umanitari a Gaza: chiusi i valichi dopo accordo sugli ostaggi

ha sospeso l'ingresso dinella Striscia die ha chiuso idi accesso, lo riferisce in un comunicato stampa l'ufficio del primo ministro Benyamin Netanyahu. La decisione è stata presa durante una riunione notturna tra sabato e domenica, in coordinamento con gli Stati Uniti,la conclusione della prima fase dell'. Il provvedimento è legato al rifiuto di Hamas di accettare il cosiddetto 'piano Witkoff'. La nota aggiunge che "non permetterà una cessazione delle ostilità senza il rilascio dei nostri. Se Hamas continuerà nel suo rifiuto, ci saranno ulteriori conseguenze".