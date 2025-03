Israele ferma gli aiuti umanitari per Gaza scontro sulla proroga della tregua proposta dagli Usa | Hamas rilasci tutti gli ostaggi

Leggi su Open.online

Rischia di non vedere mai la luce ladel cessate il fuoco a, cheaveva accettato sudegli Stati Uniti fino alla fine del Ramadan, a fine marzo, ePasqua ebraica, a metà aprile. Il governo israeliano ha sospeso l’ingresso deglinella Striscia di, chiudendo i varchi di accesso. Una decisione presa durante la riunione notturna del governo, spiega l’ufficio del premier Benyamin Netanyahu, in coordinamento con gli Stati Uniti, dopo il rifiuto da parte difatta dall’inviato presidenziale Usa Steve Witkoff.La protesta diinsiste perché venga attuata la seconda fase del cessate il fuoco. «L’unico modo per raggiungere la stabilità nella regione e il ritorno dei prigionieri – ha detto il leader diMahmoud Mardawi all’Afp – è completare l’attuazione dell’accordo, iniziando con l’attuazioneseconda fase», che prevede il ritiro delle truppe israeliane da