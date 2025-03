Napolipiu.com - Inzaghi punge il Napoli: “Loro solo con 40 partite”

Leggi su Napolipiu.com

il: “con 40”">A otto minuti dal sogno scudetto, l’Inter si ritrova invece a fare i conti con una nuova rimonta subita. Il pareggio dellascia l’amaro in bocca a Simone, che vede sfumare una vittoria che avrebbe potuto chiudere quasi definitivamente il discorso tricolore. Come riportato da Davide Stoppini su Gazzetta dello Sport, il problema non è nuovo: dieci dei 25 gol subiti dai nerazzurri in questo campionato sono arrivati dal minuto 76 in avanti.Un dato pesante, che evidenzia una fragilità della squadra nei finali di partita. Ancora più significativo è il bilancio dei punti persi da situazioni di vantaggio: otto in tutto il campionato, con questa che diventa la quarta rimonta subita. Un difetto da correggere, soprattutto nella fase decisiva della stagione.