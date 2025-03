Internews24.com - Inzaghi nel mirino: «Correa non è più connesso, doveva fare un altro cambio»

Leggi su Internews24.com

di Redazionefinisce neldopo l’ingresso diin Napoli Inter: secondo Libero era preferibile l’ingresso di uno tra Arnautovic e TaremiIl quotidiano Libero punta il dito anche contro Joaquinall’indomani di Napoli–Inter. I subentrati in casa nerazzurra non hanno dato il contributo sperato, soprattutto l’argentino, emblema di questo concetto. Lo ribadisce il quotidiano, che va giù pesante. Si legge infattTUCU NO – «Ancheè unviziato da una fissazione tattica, ovvero che è l’unico attaccante in grado di condurre il pallone in verticale, cosa di cui l’Inter aveva bisogno in quel momento per risalire il. Ma l’argentino non ha più l’attitudine per queste partite, non è, non ha voglia di sporcarsi.poteva pescarne uno a caso tra Taremi e Arnautovic che avranno tutti i difetti di questo mondo ma in Coppa Italia avevano appena prodotto una prestazione solida, seria, concreta» si legge sull’ingresso di