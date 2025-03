Internews24.com - Inzaghi a Rai Radio1: «È stata una partita intensa, tra due ottime squadre. I ragazzi hanno un cuore immenso»

PAROLE – «È stata una partita intensa, tra due ottime squadre. Abbiamo disputato un bel primo tempo, poi nella ripresa è subentrata un po' di stanchezza e il Napoli è venuto fuori. Ci siamo difesi bene, ma sul gol potevamo fare meglio. Mancano undici partite e vedremo cosa succederà. I ragazzi hanno un cuore immenso, li ho ringraziati per la disponibilità. Calhanoglu e Dimarco mi avevano chiesto il cambio all'intervallo, ma ho provato a farli ripartire perché avevamo chiuso bene il primo tempo. Poi ho dovuto sostituirli e adattare Dumfries a sinistra e Pavard a destra, che non è più abituato a giocare quinto.