Iltempo.it - Internalizzazione Rsa, il governo boccia la Giunta Emiliano

Leggi su Iltempo.it

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha deliberato di impugnare la legge 42 della Regione Puglia, quella votata a fine 2024 sulle "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027". Secondo Palazzo Chigi, infatti, la legge di stabilità regionale si è posta «in contrasto con la normativa statale in materia di professioni, ineleggibilità, ordinamento civile e coordinamento della finanza pubblica», violando gli articoli «3, 51, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, e 122, primo comma, della Costituzione». In uno degli emendamenti approvati insieme al bilancio preventivo 2025 c'è anche l'istituzione delle Residenze sanitarie (Rsa) pubbliche a San Nicandro Garganico, Troia, e Campi Salentina, con l'obiettivo di assegnarne la gestione diretta al sistema sanitario regionale.