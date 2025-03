Inter-news.it - Inter, uno scudetto in sospeso! Il Napoli non molla – TS

Leggi su Inter-news.it

Terzo big match del girone di ritorno per l’che non riesce a vincere. Il secondo tempo dell’è una brutta copia: nerazzurri in down che vengono recuperati, scrive Tuttosport.– Un sabato del “Ciapa no” scrive Tuttosport all’indomani del pareggio tra. L’Atalanta non riesce a segnare contro il Venezia, mentresi sono fermate sull’1-1 facendo una fotocopia della giornata d’andata. Il, con un trend da retrocessione (4 punti nelle ultime 5 giornate) non è riuscita a dare la spallata all’che resta in testa alla classifica. I nerazzurri invece, con il pari del Maradona, ha chiuso i tre big match contro Milan,e Juventus senza vincerne nemmeno uno. Proprio come a Torino, sottolinea Tuttosport, è stata dominata in un lungo e in largo nel secondo tempo.