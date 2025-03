Ilnapolista.it - Inter troppo rinunciataria, il Corsera la bacchetta: solo resilienza e niente contropiede

, illaL’dovrà resettare in fretta il verdetto del Maradona erogarsi sui propri limiti, fisici e di tenuta mentale. Un secondo tempo in apnea, in cui si consegna agli avversari, sperandodi sfangarla. È questo il vero allarme. Inzaghi dovrà trovare presto i rimedi perché il suo calendario è intrigante ma affollato, a cominciare dalla trasferta di Rotterdam, mercoledì contro il Feyenoord e senza contare a aprile i due derby di Coppa Italia contro il Milan. La rete di Dimarco aveva spianato la strada. Ma nel secondo tempo l’badaa non prenderle, penalizzata dagli infortuni di Dimarco e Calhanoglu, ma anche da un atteggiamento esageratamente passivo. Anche troppi aggiustamenti e aggrovigliamenti tattici: difesa a tre, poi a quattro con Bastoni esterno, infine di nuovo a tre con Pavard e Dumfries sulle corsie laterali.