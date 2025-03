Panorama.it - Inter, troppe rimonte subite. Inzaghi sotto processo per i cambi

Se è vero che un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova (copyright Agatha Christie che di gialli se ne intendeva), i dieci gol presi dall'nell'ultimo quarto d'ora di partita in questo campionato assomigliano già a una sentenza di primo grado. La squadra di Simonecade spesso sul più bello e questo difetto di fabbricazione nell'annata post scudetto è costato e rischia di costare carissimo: 8 punti persi fin qui e la possibilità di rivincere il tricolore a maggio.Questione di testa prima ancora che di condizione fisica. Se è vero che, arrivati oltre la metà della stagione, i nerazzurri sono evidentemente stanchi, alcuni titolari logori e altri dentro e fuori per problemi muscolari, la tendenza negativa nei finali è iniziata già in estate.