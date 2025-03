Rompipallone.it - Inter: tegola Dimarco, svelati i tempi di recupero

Piove sul bagnato in casa nerazzurra. Il problema riguardante l’esterno nerazzurro potrebbe rivelarsi più grave del previsto. I dettagliAd Appiano Gentile tengono banco le condizioni di Federico. Come riferito da FC1908, Calhanoglu si è allenato a parte in questa giornata per smaltire la botta presa contro il Napoli e già domani dovrebbe ritornare in gruppo. Discorso diverso, invece, per quanto riguarda l’esterno. Il giocatore cresciuto nel settore giovanile nerazzurro ha accusato un piccolo problema fisico e quindi le sue condizioni dovranno essere da valutare soprattutto in ottica Feyenoord.Vista l’emergenza che c’è in quel ruolo, Inzaghi spera di poter contare su di lui il prima possibile. Ma la parola d’ordine resta quella di precauzione.già non stava bene e per questo motivo il problema potrebbe essere legato a questo rischio.