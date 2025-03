Inter quanti gol subiti negli ultimi minuti | la statistica che preoccupa Inzaghi

Leggi su Sportface.it

L’subisce, ancora una volta, un gol nel finale di gara. Una situazione che, sin dall’inizio di questa stagione, è capitata con costanza. Sin dalla primissima giornata di campionato, a Genova, quando Junior Messias trovò il gol del 2-2 sul calcio di rigore parato da Sommer. Basti pensare che i nerazzurri, sino a questo momento, hanno subito 30 gol stagionali (26 in campionato, 3 in Supercoppa e 1 in Champions League) e ben 13 sono arrivati dall’ottantesimo minuto in poi. Ovvero oltre il 43%. Tanti.TUTTI I GOLDALL’DALL’80’ IN POIGenoa-2-2 prima giornata Serie A – 95? MessiasMonza-1-1 quarta giornata Serie A – 81? Mota-Milan 1-2 quinta giornata Serie A – 89? GabbiaUdinese-2-3 sesta giornata Serie A – 83? Lucca-Torino 3-2 settima giornata Serie A – 86? Vlasic-Juventus 4-4 nona giornata Serie A – 82? Yildiz-Parma 3-1 quindicesima giornata Serie A – 81? Autogol DarmianBayer Leverkusen-1-0 sesta giornata Champions League – 90? Mukiele-Milan 2-3 finale Supercoppa – 80? Pulisic e 93? Abraham-Empoli 3-1 ventunesima giornata Serie A – 83? EspositoFiorentina-3-0 quattordicesima giornata Serie A – 89? KeanNapoli-1-1 ventisettesima giornata Serie A – 87? BillingLE MOTIVAZIONILo scorso anno l’, quando arrivava al 75? in vantaggio, era praticamente fatta, Basti pensare che il primo gol, in campionato, subito dopo quel minuto fu preso a marzo inoltrato contro il Napoli di Calzona nel match terminato poi 1-1 a San Siro.