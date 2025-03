Rompipallone.it - Inter, pronto il primo colpo per l’attacco: le ultime

La società dell’lavora sulnella finestra di mercato estiva. Di seguito è riportato il nome del giocatore.Finisce in parità lo scontro diretto del Maradona tra Napoli enel match importante in ottica scudetto. Dopo il pareggio dell’Atalanta, inoltre, restano invariate le distanze in classifica dalla scorsa giornata.L’, quindi, rimane prima in classifica con un solo punto di distanza dal Napoli con ancora molte partite da giocare per capire chi sarà il vincitore di questa stagione.Una partita ricca di emozioni che ha visto l’andare in vantaggio con il gol straordinario su punizione di Dimarco al 22esimo minuti deltempo, con la risposta alla fine del secondo tempo di Philip Billing.Mercato, ilsarà Santiago CastroNon solo la concentrazione sul campo, ma la società nerazzurra lavora senza sosta anche fuori dal rettangolo verde per poter migliorare e rendere ancora più competitiva la rosa in vista della prossima stagione.